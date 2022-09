USA indfører sanktioner mod topfigurer i Irans moralpoliti

En højtplaceret person i det amerikanske udenrigsministerium, der udtaler sig anonymt, siger, at der i de kommende dage vil blive taget flere skridt uden at gå i detaljer.

Adspurgt om den amerikanske regering er klar til at forsyne iranerne med internetadgang via satellit, siger vedkommende, at udenrigsministeriet ”ser, hvad de kan gøre for at give yderligere støtte til dem, der på fredelig vis forsøger at udtrykke sig selv”.

Kurdiske Mahsa Amini blev anholdt af moralpolitiet i Teheran for at gå upassende klædt. Mens hun var tilbageholdt gik hun i koma, og døde efterfølgende på hospitalet.

Moralpolitiet beskyldes for at være skyld i hendes død.

- Mahsa Amini var en modig kvinde, hvis død i moralpolitiets varetægt var endnu en brutal handling fra det iranske regimes sikkerhedsstyrker mod dets egen befolkning, siger Janet Yellen, der er USA’s finansminister.