Russere flygter mod Georgiens grænse for at undgå indkaldelse

Der er opstået lange køer ved Ruslands grænse mod Georgien, hvor et stort antal mænd forsøger at komme ud af landet, så de kan undgå at blive sendt til fronten i Ukraine.

Dog siger de russiske myndigheder torsdag, at rapporter om, at mænd i den kampdygtige alder flygter, er overdrevne.

Men på grænsen til Georgien holdt der torsdag kilometerlange bilkøer, hvoraf en del var mænd på vej ud af landet for at undgå at blive sendt i krig, rapporterer det britiske medie BBC.