- Vesten og alle Natos medlemmer generelt bliver nødt til at forstå, at Rusland har valgt sin egen vej, siger Medvedev.

Reuters citerer Medvedev for, at Rusland er klar til at tage alle våben i brug - herunder også strategiske atomvåben.

Det fremgår ikke nøjagtigt, hvad brug af strategiske atomvåben indebærer.

Medvedev går dog tilsyneladende et skridt længere end præsident Putin.

Putin sagde i en tale onsdag morgen ligeledes, at han er klar til at tage alle midler i brug. Han nøjedes dog med at antyde mulig brug af atomvåben.