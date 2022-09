Knap 200 strandede grindehvaler døde på australsk strand

Forskere mener, at det kan skyldes, at hvalflokke farer vild, eller at de leder efter føde for tæt på kysten.

Grindehvaler, der kan blive mere end seks meter lange, er meget sociale dyr, der kan komme til at følge efter andre fra flokken, selv om de er på vej i en farlig retning.

Det sker sommetider, hvis gamle eller syge dyr svømmer tæt på kysten og andre følger efter, mens de forsøger at reagere på den syge hvals nødsignaler.

Andre mener, at de blødt skrånende strande i Tasmanien forvirrer hvalernes ekkolokalisering og får dem til at tro, at de er ude på åben vand.

Tidligere på ugen strandede 14 unge kaskelothvaler på øen King Island, der ligger nord for den tasmanske kyst. De hvaler overlevede ikke.