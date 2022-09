Zelenskyj: Rusland bør fratages vetoret i Sikkerhedsrådet

- Jo længere den russiske terror når, jo mindre sandsynligt er det, at nogen i verden vil gå med til at sidde til bords med dem.

Han afviser også, at det kan komme på tale, at Ukraine bliver en neutral stat, som det ellers tidligere har været på tale. Det har tidligere været et udtalt, russiske krav.

Neutralitet vil i diplomatisk og folkeretlig sammenhæng sige, at en stat ikke vælger side eller ikke deltager i en konflikt mellem andre stater eller militære forbund.

- Dem, der taler om neutralitet, når de menneskelige værdier og fred er under angreb, mener noget andet, siger han i talen.