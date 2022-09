I 1987, da Joe Biden forsøgte at blive præsident for første gang, hævdede han at »turde træde, hvor engle frygter at gå«, når det kom til Nordirland.

USA måtte ikke vige tilbage fra at pege på fejl hos sin nære allierede Storbritannien.

Løftet levede han op til 35 år senere, da han mødtes med den britiske premierminister, Liz Truss, i New York.