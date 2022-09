230 grindehvaler strandet ved Tasmanien - halvdelen er i live

Af luftbilleder kan man ifølge bureauet se, hvordan de tonstunge hvaler ligger spredt nær stranden.

For to år siden oplevede Tasmanien Australiens største massestranding nogensinde, da hele 470 grindehvaler sad fast i den vestlige del af Tasmanien.

Mere end 300 grindehvaler døde under den stranding, på trods af at mange frivillige befandt sig i det kolde vand i flere dage for at forsøge at få hvalerne fri.

Tidligere på ugen strandede 14 unge kaskelothvaler på øen King Island, der ligger nord for den tasmanske kyst.