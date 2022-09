14 hvaler er døde efter mystisk massestranding i Australien

- Det er teorien i øjeblikket.

Han siger, at hvalerne sandsynligvis strandede søndag. De 14 unge hanhvaler blev fundet døde mandag.

Massestranding af hvaler er ”sjældne, men helt klart ikke uventet” i regionen, siger biologen til den lokale avis.

I 2020 oplevede Tasmanien Australiens største massestranding nogensinde, da hele 470 hvaler sad vest i den vestlige del af Tasmanien.

Mere end 300 grindehvaler døde under den stranding på trods af, at mange frivillige befandt sig i det kolde vand i flere dage for at forsøge at få hvalerne fri.

Årsagerne til hændelserne, hvor mange hvaler strander på samme tid, er lidt af et mysterium.

Nogle eksperter mener, at hændelsen i 2020 skyldtes, at flokken for vild, efter at den havde ædt tæt på kystlinjen, eller fordi flokken fulgte efter en eller to hvaler, der kom på afveje.