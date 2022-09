Macron: Ruslands plan om folkeafstemninger er en parodi

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, kalder Ruslands bebudede folkeafstemninger i det østlige Ukraine for ”en parodi”. Det skriver AFP.

– Jeg mener, at det Rusland lancerer her, er en parodi. Enhver stemme for annektering ville være juridisk meningsløs, siger Macron til journalister i New York ved FN’s Generalforsamling.