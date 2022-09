Bygninger rystede under skælvet i Mexico City.

Skælvets epicentrum var i ti kilometers dybde 46 kilometer sydøst for La Placita de Morelos på Mexicos stillehavskyst, skriver nyhedsbureauet AFP.

Skælvet kom på årsdagen for to store skælv i landets historie - i 1985 og i 2017.

USA’s tsunami-varslingssystem advarer om, at der er risiko for en tsunami nær Michoacán-kysten.

Det amerikanske tsunami-advarselscenter for Stillehavet, PTWC, advarer om risiko for tsunami-bølger på mellem én og tre meter over havets overflade ved nogle af Mexicos kyster.