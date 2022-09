Biden melder USA klar til at forsvare Taiwan mod Kina

Spændingerne mellem Taiwan og Kina begyndte i år for alvor at tage til, efter at den fremtrædende amerikanske parlamentariker Nancy Pelosi besøgte Taiwan i begyndelsen af august.

Hun er formand for Repræsentanternes Hus, det ene af de to kamre i Kongressen. Flere så derfor besøget som et symbol på USA’s støtte til Taiwan.

Den amerikanske regering var dog hurtigt ude og understrege, at Nancy Pelosi besøgte Taiwan af egen drift - ikke som en amerikansk udsendt.

Siden da har Kina skruet op for sine militære øvelser omkring Taiwan. De indebar blandt andet prøveaffyringer af missiler og flere maritime øvelser omkring øen.

I interviewet med ”60 Minutes” nævner Joe Biden også, at han stadig ikke er sikker på, om han stiller op til genvalg som præsident for USA i 2024. Han benytter også lejligheden til at erklære coronapandemien i USA for overstået.