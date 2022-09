Udmeldingen kommer efter flere dage, hvor Rusland har tabt store landområder til en omfattende ukrainsk modoffensiv i det østlige Ukraine, som blandt andet har befriet tusindvis af kvadratkilometer i Kharkiv-regionen. Heriblandt den strategisk vigtige by Izjum, hvor efterretninger i flere dage har meldt, at mange russiske soldater har trukket sig tilbage. Rusland selv bekræftet tilbagetoget i den forgange uge.

Der er ikke aktuelt noget, der tyder på, at Rusland og Vladimir Putin har planer om at bruge hverken kemiske eller taktiske atomvåben.

I krigens begyndelse blev Vladimir Putin ganske vist beskyldt for at true med sidstnævnte i en udtalelse, hvor han sagde, at Rusland var klar på at bruge »værktøjer, som ingen andre kan prale af«, hvis »det bliver nødvendigt«. Men siden har piben dog fået en anden lyd.