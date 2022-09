Uroplagede Haiti står nu også over for vandmangel

Jean-Denis Sévère, der bor i bydelen Fort National i Port-au-Prince siger, at mange rejser flere kilometer for at få fyldt spande og flasker, som de kan slæbe hjem.

- Jeg bor i Fort National. Eftersom at der er blokader i landet, er vi taget hertil for at købe vand. Hvis det ikke var for steder som dette, ville vi dø af tørst, siger han.

De seneste uroligheder i Haiti er startet, efter at inflationen har nået sit højeste i et år, og vold fra bander har kostet hundredvis af liv og tvunget tusindvis til at forlade deres hjem.

Der er store dele af Haiti, som regeringen ikke har kontrol med.

Richardson Adrien, der bor i Port-au-Prince, siger, at manglen på drikkevand bare er den seneste udfordring for indbyggerne.