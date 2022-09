Det ses som endnu et skridt fra Tokajevs side for at bryde med forgængerens arv.

Nazarbajev udpegede i 2019 Tokajev som sin efterfølger, da han selv trådte tilbage.

Men selv efter at Nazarbajev var trådt tilbage, bevarede han en række magtfulde positioner. Det betød, at han og hans familie fortsat havde stor indflydelse, og ekspræsidenten blev set som landets mest magtfulde mand.

Kort efter nytår udbrød der store protester, der var rettet mod Nazarbajev.

Landets sikkerhedsstyrker slog hårdt ned på demonstranterne. Over 200 mennesker mistede livet i urolighederne.

Efter de store demonstrationer blev ekspræsidenten og hans familie afsat fra de magtfulde poster, de sad på.