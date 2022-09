24 er døde efter kampe mellem Kirgisistan og Tadsjikistan

Kirgisistan melder om hårde kampe med nabolandet Tadsjikistan fredag.

Kampene mellem de to tidligere sovjetstater har kostet 24 mennesker livet.

Begge lande har beskyldt hinanden for at genstarte de dødelige kampe, som ellers skulle have været dæmpet med en våbenhvile.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.