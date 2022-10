09/10/2022 KL. 14:30

Hvis ikke Belgien løslader en terrorist, frygter Olivier for sin vens skæbne

I et belgisk fængsel sidder en iranske diplomat dømt for at mislykket terrorangreb i Frankrig. I Iran tilbageholdes en belgisk mand på syvende måned uden en anklage. En ny udleveringsaftale åbner op for en udveksling, men kan man løslade en terrorist for at redde en uskyldig?