Lige ved og næsten for Hillary Clinton

En betændt e-mail

Hun har skrevet en bog om valgkampen mod Donald Trump med titlen ”What happened”, som er fra 2017.

Her forsøger hun at give et svar på, hvorfor det som garvet politiker ikke lykkedes hende at slå den politiske grønskolling Donald Trump.

Hun indrømmer at have begået ”rigeligt med fejl”, og at de ”alene er mit ansvar”.

En af hendes primære konklusioner er, at hun i modsætning til sin modstander ikke formåede at få fat i de vælgere, som var dybt utilfredse med tingenes tilstand.

Hun blev set som ”status quo-kandidaten” af dem, der håbede på radikale ændringer.

Men Clinton skyder også skylden for nederlaget på en i hendes øjne overdrevet pressedækning af en betændt e-mailsag.

Sagen hjemsøgte hende under valgkampen og stammer tilbage fra hendes tid som udenrigsminister.

Her brugte hun en privat e-mailserver til at sende og modtage følsomme oplysninger. Det var ”ekstremt skødeløst”, konkluderede FBI i en undersøgelse, men afviste at rejse sigtelse mod hende.

Clinton, der er født i Chicagos middelklasse i 1947, blev kendt som en særdeles flittig udenrigsminister. Hun fløj verden rundt og nåede ifølge The Economist at besøge 112 lande.

I december 2012 blev hun dog ramt af en blodprop efter en hjernerystelse, og få måneder efter trådte hun tilbage af helbredsmæssige årsager.

Hillary, uddannet i statskundskab og jura, blev gift med Bill Clinton i 1975.

Parret har datteren Chelsea samt tre børnebørn.

/ritzau/