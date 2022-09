USA sender missiler og udstyr for flere milliarder til Ukraine

- For at følge med den løbende udvikling i Ukraines behov på slagmarken vil USA fortsætte med at samarbejde med sine allierede og partnere om at levere vigtig hjælp til Ukraine, udtaler det amerikanske udenrigsministerium, Pentagon.

Joe Biden benytter sig af en manøvre, der gør, at han kan sende militærhjælp uden forhåndsgodkendelse af den amerikanske Kongres.

USA er bare et af de lande, der har sendt våben og penge til Ukraine, efter at Rusland invaderede landet i februar. Danmark har sendt hjælp afsted for flere hundrede millioner kroner.