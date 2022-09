Putin møder Xi og beskylder USA for at skabe vanartet verden

På topmødet i byen Samarkand i Usbekistan sad de to ledere over for hinanden ved et bord formet som en hestesko. De var flankeret af deres embedsfolk ved det separate møde, mens topmødet i Shanghai Samarbejdsorganisation (SCO) er i gang.

- Forsøg på at skabe en unipolar verden har beklageligvis taget en absolut vanartet form og er fuldstændig uacceptabelt, sagde Putin.

Han videreførte dermed den fortælling, som de menige russere får dagligt gennem de statsdrevne medier: At det er USA og EU’s skyld, at der er krig i Ukraine. Og at Rusland har besvaret det med en ”særlig militæroperation”.