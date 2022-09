Statsminister Mette Frederiksen beskrev det som »absurd,« da hun i 2019 måtte afvise den daværende amerikanske præsident, Donald Trumps, ide om at købe Grønland.

Grønlænderne bestemmer over sig selv, sagde hun og lukkede diskussionen.

Men hvordan fik Trump egentlig den »absurde idé«? En ny bog er kommet frem til, at den faktisk ikke kom fra ham selv - og at der opstod et mindre kaos bag murene i Det Hvide Hus i processen.