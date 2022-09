På deres første møde ansigt til ansigt siden februar takkede Vladimir Putin Xi Jinping for, hvad han betegnede som Kinas »balancerede« position i Ukraine-konflikten.

De to præsidenter mødtes på sidelinjen af SCO-konferencen i Usbekistans historiske silkevejsby Samarkand og benyttede lejligheden til at markere nogle af deres grundlæggende positioner i et åbent forum, inden dørene blev lukket for medierne.