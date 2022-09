Rapport: Dårlig håndtering af corona har kostet millioner af liv

Han forklarer dog også, at der også i Danmark er plads til forbedringer.

- At sikre sårbare grupper, som vi kunne gøre endnu mere for at beskytte.

- Også hvor væsentligt det er at kunne kommunikere effektivt til sine borgere. Inklusiv nogle, som kan være svære at nå, fordi de måske er marginaliserede sprogligt eller kulturelt, siger han.

For at polstre verden bedre til en fremtidige epidemier foreslår kommissionen blandt andet at styrke WHO og involvere organisationen mere i statslige beslutningsprocesser.