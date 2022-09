Parter melder om nye kampe i Ruslands baggård

Der er i alle tilfælde tale om tidligere sovjetrepublikker, som står Rusland nær.

Kampene er i gang, dagen før lande i regionen samles til et sikkerhedsmøde i Usbekistan. Her deltager Rusland og Kina.

Tirsdag blev mindst 49 armeniere og 50 aserbajdsjanske soldater dræbt under kampe. Begge parter beskylder modparten for at have begyndt.

Det er de blodigste kampe mellem de to lande siden 2020.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har appelleret til parterne om at stoppe. Men kampene er fortsat onsdag morgen.