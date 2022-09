Ruslands fejlbarlighed på slagmarken er blevet et emne for en – på overfladen – åben debat i Rusland.

Nederlaget i Kharkiv-regionen til Ukraines styrker har fået adskillige toneangivende russere til at komme med deres holdning. Senest da det russiske parlament, Dumaen, tirsdag var samlet. Her trådte formanden for det russiske kommunistparti til mikrofonen.