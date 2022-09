Australsk mand blev formentligt dræbt af kæle-kænguru

Manden døde i huset.

- Det menes, at han blev angrebet af kænguruen tidligere på dagen, siger en talsmand for politiet.

Politiet siger, at de var nødt til at skyde og dræbe kænguruen, som var af arten western gray. Den kan blive over to meter høj og veje 70 kilo.

Hannerne kan blive svært aggressive og bokse med deres korte forben, mens de holder balancen med halen og måske sparker hårdt med bagbenene.

Det senest registrerede kænguruangreb med dødelig udgang var i 1936, da en mand forsøgte at redde sine to hunde. Han endte med at få store hovedskader og en brækket kæbe og døde nogle måneder efter angrebet.