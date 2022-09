Armenien beder Macron, Biden og Putin reagere på angreb

Aserbajdsjan beskylder i en udtalelse Armenien for ”omfattende undergravende handlinger” nær distrikterne Dashkesan, Kelbajar og Lachin, der ligger i Aserbajdsjan på grænsen til Armenien.

Aserbajdsjans militære positioner kom under beskydning fra blandt andet mortérgranater, lyder det i udtalelsen.

- Der er tab af menneskeliv blandt soldater, skriver det aserbajdsjanske forsvarsministerium uden at sætte tal på, hvor mange der har mistet livet.

I sidste uge beskyldte Armenien Aserbajdsjan for at have dræbt en af landets soldater i en skududveksling på grænsen.

Der har været hyppige meldinger om skyderier langs grænsen mellem de to lande, siden en krig i 2020, der handlede om regionen Nagorno-Karabakh, sluttede.