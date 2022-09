Flere meldes dræbt i sammenstød på grænsen til Armenien

I sidste uge beskyldte Armenien Aserbajdsjan for at have dræbt en af landets soldater i en skududveksling på grænsen.

Armeniens premierminister, Nikol Pasjinian, har haft en telefonsamtale med Ruslands præsident, Vladimir Putin, hvor de har talt om en deeskalering af konflikten på grænsen.

Det skriver den armenske regering ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

- Premierministeren anser handlingerne fra Aserbajdsjan som uacceptable og understregede vigtigheden af et passende svar fra det internationale samfund, lyder det ifølge nyhedsbureauet i en udtalelse.

Der har været hyppige meldinger om skyderier langs grænsen mellem de to lande, siden en krig i 2020, der handlede om regionen Nagorno-Karabakh, sluttede.