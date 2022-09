Alla Pugatjova er en af Ruslands største og mest kendte stjerner – og nu også systemkritiker. Hendes kritik kan ramme Putin personligt hårdt

»Jeg beder jer om at sætte mig på listen over udenlandske agenter i mit elskede land, da jeg er i solidaritet med min elskede mand,« lød Pugatjovas direkte besked til Kreml.

Udmeldingen kom som reaktion på at hendes 46-årige mand Maxim Galkin, der er en kendt russisk komiker og tv-vært, to dage forinden var blevet placeret på netop listen over udenlandske agenter, fordi han bl.a. har deltaget i støttende koncerter i Ukraine.

Og skulle man være i tvivl om, hvorvidt en popstjernes holdning har en betydning i Rusland, skal man blot se få uger tilbage. Her omtalte Dmitri Peskov, der er Putins øverste talsmand, at Pugatjova stadig var på ”Kremls side,” mens hendes mand havde udtrykt nogle »meget alvorlige holdninger.«