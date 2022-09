Mindst fem er dræbt i kraftigt jordskælv i Papua Ny Guinea

Ud over de fem dræbte er flere alvorligt kvæstet.

Omfanget af skader og det præcise antal af døde og tilskadekomne er stadig uklart.

Indbyggere i flere byer på nordkysten af Papua Ny Guinea fortæller, at bygninger begyndte at ryste voldsomt om morgenen.

Flere steder slog jordskælvet revner i vejene og skrællede den yderste beklædning af bygningerne.

To mennesker er fundet døde i landsbyer i bjergregioner, der ligger langt fra storbyerne. Mindst fire mennesker er fløjet herfra med alvorlige skader og bragt til et hospital, oplyser et lokalt parlamentsmedlem, Kessy Sawang.