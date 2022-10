Når man har nået Natasjas alder, har man prøvet det med katastrofer og krige tilstrækkeligt mange gange. At være født i Sovjetunionen efter Anden Verdenskrig til en barndom med sult og kulde er blot yderligere en årsag til, at man ikke lader sig bekymre nævneværdigt over endnu en krise. Og i øvrigt har hun slet ikke tid.