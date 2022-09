Prins Charles Philip Arthur George er nu kong Charles III.

Det er lørdag officielt erklæret under et møde i det særlige tiltrædelsesråd, der skal udnævne en ny regent i Storbritannien, efter at dronning Elizabeth II døde torsdag.

- God save the king (Gud bevare kongen), sagde den britiske parlamentariker Penny Mordaunt, da hun havde leveret den officielle besked fra rådet kort efter klokken 11 dansk tid. Hele rådet stemte derefter i.