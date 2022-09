Zelenskyj: Ukraine har befriet over 30 byer i Kharkiv-regionen

Den næststørste by i Ukraine, Kharkiv, ligger i regionen.

En russisk udpeget embedsmand i Kharkiv-regionen i Ukraine siger fredag, at Ukraines militær er rykket hurtigt frem.

Embedsmanden siger samtidig, at alle byer i regionen er under konstant beskydning.

- Fjenden bliver forsinket så meget som muligt, men flere byer er allerede kommet under de ukrainske bevæbnede formationers kontrol, lyder det.

Han tilføjer, at forstærkninger er tilkaldt fra Rusland, og at man håber at kunne generobre de områder, som Ukraine har taget i løbet af de kommende dage.