Han tilføjer, at forstærkninger er tilkaldt fra Rusland, og at man håber at kunne generobre de områder, som Ukraine har taget i løbet af de kommende dage.

Tidligere fredag meddelte den administration, som styrer de områder, der er besat af Rusland i Kharkiv-regionen, at den ville evakuere civile fra en række byer.

Det inkluderer den ukrainske by Izium, som har spillet en vigtig rolle for den russiske hærs logistik.

Det sker i kølvandet på, at den ukrainske hær er brudt igennem den russiske frontlinje og ind i regionen.