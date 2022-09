»Det er lidt frækt gjort, militærstrategisk set,« vurderer Esben Salling Larsen.

Han er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet og følger i disse dage med i Ukraines pludselige offensiv i Kharkiv-regionen. Han er overrasket og imponeret over Ukraines militær - og omvendt undrende over russerne - og så kan han begynde at tegne perspektiverne op for, hvad der venter forude.