Tyrehaj har dræbt amerikansk kvinde i Bahamas

Studiet viste, at hajerne yndede at bruge lang tid tæt på populære badestrande, men ifølge Neil Hammerschlag, direktør ved universitetets hajkonserveringsprogram, er der ikke grund til yderligere bekymring, når man skal ud og dyppe sig.

- Selv om det måske kan gøre en lidt ekstra nervøs, understreger det for mig i virkeligheden bare den pointe, at hajer ikke rigtigt ønsker at bide folk, og at hajer faktisk tolererer mennesker og prøver at undgå dem, sagde han i forbindelse med offentliggørelsen af studiet.

Han opfordrer dog folk til ikke at bade i vejr med dårlig sigtbarhed. Han fraråder også folk at bade der, hvor andre fisker.