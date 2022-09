Ruslands angreb mod nabolandet er blevet fordømt hårdt og mødt af omfattende sanktioner fra Vesten. Men nu lægger russerne altså op til at stemme om at erklære områderne for russiske.

Der var for nylig meldinger om en mulig folkeafstemning allerede i september. Det skulle ligge på samme tid som russiske regionalvalg.

Angiveligt blev de dog udskudt på grund af en ukrainsk modoffensiv.

Modoffensiven har fundet sted nær den ukrainske by Kherson. Det er et af de steder, der er blevet indtaget af russiske styrker.

En prorussisk embedsmand i Kherson siger onsdag til det russiske nyhedsbureau Tass, at man arbejder mod en afstemning den 4. november.

- Vi forbereder os på denne dato. Også selv om vi faktisk er klar til en folkeafstemning allerede nu, siger embedsmanden, Kirill Stremousov.