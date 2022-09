Ny FN-rapport sår tvivl om Irans atomplaner

Irans atomprogram har i årevis givet bekymringer hos Vesten.

I 2015 blev der indgået en omfattende atomaftale med iranerne. Den er dog kuldsejlet, siden USA trak sig fra aftalen i 2018.

Det betyder blandt andet, at Iran langtfra overholder en grænse for, hvor meget beriget uran landet må have på lager.

I onsdagens rapport lyder det, at Iran har 3940 kilo beriget uran. Det er langt over atomaftalens grænse, der lyder på 300 kilo.

Beriget uran er en type uran, der kan bruges til at lave atomvåben.