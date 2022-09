Putin: Rusland har vundet - ikke tabt - på invasionen

Præsident Vladimir Putin siger onsdag, at Rusland har vundet - ikke tabt - ved at invadere Ukraine.

I en tale ved et økonomisk forum i Vladivostok siger den russiske leder, at Rusland er styrket i en ny selvstændig kurs. Og at kursen vil genskabe landets globale gennemslagskraft.

- Vi har ikke mistet noget i en global konfrontation med USA over Ukraine, siger Putin.