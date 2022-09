De har også set nærmere på det ukrainske personales arbejdsvilkår.

- Ukrainske ansatte, der driver værket under russisk militær besættelse, er under et konstant højt stressniveau og pres, særligt med det begrænsede mandskab til rådighed, skriver IAEA ifølge Reuters.

- Det er ikke holdbart og kan føre til flere menneskelige fejl med konsekvenser for atomsikkerheden.

Efter besøget i Ukraine oplyste Grossi i sidste uge, at IAEA nu vil etablere en permanent tilstedeværelse på værket. Det betyder, at der skal være to inspektører på stedet fremover.