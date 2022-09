Canadisk politi har fundet lig af mistænkt bag dødeligt knivangreb

Liget blev fundet i James Smith Cree Nation.

18 personer blev såret i knivangrebet. Efter angrebet lød det, at to mistænkte var på fri fod, og at politiet havde sat mange kræfter ind for at fange dem.

Politiet har bekræftet, at de to mistænkte er brødre.

De to mistænkte er 30-årige Myles Sanderson og 31-årige Damien Sanderson. Det er Damien Sanderson, der er fundet død.

Myles Sanderson er fortsat på fri fod, oplyser politiet, der mener, at han befinder sig i byen Regina.