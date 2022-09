Instagram idømt milliardbøde for brud på regler om børns data

DPC tilføjer, at flere detaljer om beslutningen vil blive offentliggjort i næste uge.

Det irske datatilsyn iværksatte i slutningen af 2020 en undersøgelse på baggrund af bekymringer for, hvordan Instagram håndterer mindreåriges personlige oplysninger.

Undersøgelsen havde fokus på ”hensigtsmæssigheden” af Instagram-profiler og kontoindstillinger for børn samt virksomhedens ”ansvar for at sikre børns databeskyttelsesrettigheder som sårbare personer”.

Undersøgelsen blev gennemført i henhold til EU’s krav om databeskyttelse (GDPR), der trådte i kraft i maj 2018.