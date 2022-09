Russisk diplomat og vagt dræbt af bombe i Kabul

I Moskva oplyser det russiske udenrigsministerium, at to russere blev dræbt ved bombeeksplosionen. Nyhedsbureauet RIA skrev tidligere, at en russisk diplomat og en russisk vagt var blevet såret i Kabul.

Rusland er et af de få lande, som stadig har en ambassade i Kabul efter Talibans magtovertagelse i Afghanistan for godt et år siden.

Lokale medier melder om ”en kraftig eksplosion” nær ambassaden. En lokal beboer siger til nyhedsbureauet DPA, at sikkerhedsstyrker fra Taliban afspærrede et stort område efter eksplosionen.