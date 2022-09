Foruden de ti dræbte blev 18 personer såret i søndagens angreb.

Det omfattende knivangreb fandt sted i et samfund ved navn James Smith Cree Nation i den canadiske provins Saskatchewan.

Samfundet består af cirka 3400 indbyggere fra den oprindelige befolkning.

Hundredvis af betjente er blevet afsat til at efterforske angrebet og til at hjælpe med eftersøgningen. Det siger politichef Rhonda Blackmore.

- Folk i Saskatchewan og alle andre steder skal vide, at vi bruger alle vores tilgængelige menneskelige, efterforskningsmæssige og teknologiske ressourcer på at finde og anholde de ansvarlige for denne tragedie og for at sørge for jeres sikkerhed, siger Rhonda Blackmore mandag.