13/09/2022 KL. 06:15

Efter 40 år er feteret fyrstindes brutale død stadig omgærdet af tvivl, myter og gætterier

Skønt det gang på gang er fastslået, at fyrstinde Grace af Monaco sad bag rattet og mistede herredømmet over sin bil, er der stadig dem, der mener, at bilen blev ført af hendes 17-årige datter.