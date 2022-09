Chilenerne stemmer nej til ny forfatning og mere velfærd

Det nye forfatningsforslag udspringer fra en aftale mellem politikere og demonstranter, der skulle dæmpe de protester, som landet så i 2019. Protesterne, der skyldtes utilfredshed med ulighed i landet, varede i flere måneder og blev til tider voldelige.

Det var ventet, at den nye forfatning ville blive afvist, selv om et stort flertal tidligere har stemt for forandring. I 2020 stemte næsten 80 procent af chilenerne for et udkast til den ny forfatning, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Men meningsmålinger op til søndagens folkeafstemning, der har været udsat flere gange på grund af coronapandemien, tydede på et nej til det nye forslag.