Rusland: Vi lukker for gassen, hvis prisloft på olie indføres

Så sent som fredag har formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, meldt ud, at hun mener, at tiden er inde til at indføre et prisloft på køb af russisk olie.

Men hvis det bliver en realitet, så lukker Rusland helt for gassen til Europa, lyder truslen fra den tidligere russiske præsident Dmitrij Medvedev ifølge nyhedsbureauet Reuters.