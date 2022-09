Mand er anholdt for at pege våben mod Argentinas vicepræsident

Episoden understreger de stigende politiske spændinger i landet.

Ingen skud blev affyret, og vicepræsidenten kom ikke til skade.

Hændelsen fandt sted uden for Fernández de Kirchners hjem, hvor hundredvis af demonstranter de seneste dage har taget opstilling for at vise deres støtte til den tidligere præsident. Fernández de Kirchner står midt i en korruptionsretssag.

En talsmand for politiet oplyser, at en mand er blevet anholdt nær ejendommen, og at ”et skydevåben er blevet fundet få meter fra stedet”.