Argentinas vicepræsident har overlevet mislykket attentatforsøg

En talsmand for politiet oplyser, at en mand er blevet anholdt nær ejendommen, og at ”et skydevåben er blevet fundet få meter fra stedet”.

Både medlemmer af regeringen og oppositionen i Argentina samt politikere fra andre sydamerikanske lande har udtrykt solidaritet med Fernández de Kirchner.

Hun var præsident i Argentina mellem 2007 og 2015. Sin nuværende post har hun siddet på siden 2019.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har flere tv-stationer vist videooptagelser af Cristina Fernández de Kirchner, der træder ud af sin bil og bevæger sig mod sit hjem. Her kan man se, at en mand tæt på peger et skydevåben mod vicepræsidenten.