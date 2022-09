35.000 flere immigranter skal afhjælpe australsk arbejdsmangel

Meldingen kommer på et topmøde fredag med repræsentanter for de australske delstatsregeringer, fagforeninger, virksomheder og industrien.

Ifølge indenrigsministeren har australske sygeplejersker taget dobbelt- og tredobbelte vagter de seneste to år, fly har været tvunget til at blive på jorden på grund af mangel på lufthavnsmedarbejdere, og frugt rådner på træerne, fordi der ikke er nogen til at plukke dem.

Clare O’Neil fortæller videre, at regeringen altid har prioriteret australske job, men at coronapandemien har haft så alvorlige konsekvenser, at landet på kort sigt mangler tusindvis af arbejdere.