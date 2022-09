Lægemiddelagentur vender tomlen op til nye coronavacciner

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har torsdag indstillet til, at to coronavacciner, som er tilpasset flere virusvarianter, bliver godkendt til brug i EU.

Den ene vaccine er produceret af Pfizer/BioNTech. Den anden af Moderna. For dem begge gælder, at de er en opdatering af de to selskabers eksisterende coronavacciner.